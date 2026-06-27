В четырёх районах Ростовской области ночью уничтожены БПЛА и ракеты ВСУ

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью российские военные во время отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА ВСУ и ракеты в двух городах и четырёх районах Ростовской области.
Уточняется, что беспилотники и ракеты ВСУ уничтожены в городах Каменск-Шахтинском и Новочеркасске, в Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском районах, а также в Таганрогском заливе.
Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она будет уточняться.
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