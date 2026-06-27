Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырёх районах Ростовской области ночью уничтожены БПЛА и ракеты ВСУ

Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью российские военные во время отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА ВСУ и ракеты в двух городах и четырёх районах Ростовской области.

Уточняется, что беспилотники и ракеты ВСУ уничтожены в городах Каменск-Шахтинском и Новочеркасске, в Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском районах, а также в Таганрогском заливе.

Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она будет уточняться.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше