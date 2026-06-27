Прокуратура сказала про самый криминогенный район Минска

Также Александр Кулаковский привел некоторую статистику. Так, за январь — апрель 2026 года в Минске зарегистрировано 4 621 преступление, что на 81 меньше, чем в аналогичный период 2025-го. Причем 434 (а годом ранее — 540) совершены в состоянии алкогольного опьянения. С 8 до 5 сократилось за обозначенный период число зарегистрированных убийств и покушений на них, а с 28 до 24 — фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений. С 82 до 67 уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, касающихся домашнего насилия.