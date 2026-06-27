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Прокуратура сказала про самый криминогенный район Минска

Прокуратура обозначила ситуацию с самым криминогенным районом белорусской столицы.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель прокурора белорусской столицы Александр Кулаковский обозначил ситуацию с самым криминогенным районом города в эфире «Радио-Минск». Его слова приводит агентство «Минск-Новости».

Так, Кулаковский заявил, что в Минске нет района, который можно было бы описать в качестве наиболее криминогенного. Вместе с тем зампрокурора добавил:

«Несомненно, имеются места, создающие условия для совершения общественно опасных деяний, — например, вблизи некоторых увеселительных заведений».

По его словам, именно там власти Минска и правоохранители принимают повышенные меры по профилактике правонарушений.

Также Александр Кулаковский привел некоторую статистику. Так, за январь — апрель 2026 года в Минске зарегистрировано 4 621 преступление, что на 81 меньше, чем в аналогичный период 2025-го. Причем 434 (а годом ранее — 540) совершены в состоянии алкогольного опьянения. С 8 до 5 сократилось за обозначенный период число зарегистрированных убийств и покушений на них, а с 28 до 24 — фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений. С 82 до 67 уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, касающихся домашнего насилия.

«Что касается незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, то в Минске таких преступлений зарегистрировано 317 (358), из которых 200 (228) — с целью сбыта», — добавил зампрокурора столицы Беларуси.

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