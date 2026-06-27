МЧС: Студентку, которую унесло течением реки, ищут в Ставропольском крае

В Ессентуках третий день ищут студентку, которую унесло течением реки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края.
Спасатели и волонтеры обследовали левый берег реки Подкумок в районе Пятигорска, станицы Константиновской, а также поселков Горячеводский и Свободы.
На данный момент общая протяженность осмотренной территории достигла 16 640 метров.
Водолазные работы в русле реки пока невозможны. Их проведению препятствуют сильное течение и поднявшийся после обильных осадков уровень воды.
— Ситуация остается на особом контроле Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, — написали в сообществе ведомства в VK.
Спасатели нашли мертвым восьмилетнего мальчика, которого тысячи волонтеров почти 1,5 недели искали в реке Сунже в Ингушетии. 15 июня ребенок упал в воду, спасая своего друга, и не смог выбраться на берег. Как история поисков восьмилетнего мальчика потрясла всю Ингушетию — в материале «Вечерней Москвы».