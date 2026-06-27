Водитель Ford погиб, врезавшись в дерево в Челябинской области

На трассе Нязепетровск — Котово — Ункурда — граница Башкортостана автомобилист внезапно съехал на правую обочину. Затем он резко изменил траекторию движения и съехал в левый кювет, врезавшись в дерево. От полученных травм водитель иномарки погиб на месте.