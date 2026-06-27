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Водитель Ford погиб, врезавшись в дерево в Челябинской области

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Источник: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области

Вечером 26 июня в Нязепетровском округе разбился 34-летний водитель автомобиля Ford Focus. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

На трассе Нязепетровск — Котово — Ункурда — граница Башкортостана автомобилист внезапно съехал на правую обочину. Затем он резко изменил траекторию движения и съехал в левый кювет, врезавшись в дерево. От полученных травм водитель иномарки погиб на месте.

Сотрудники ГАИ установили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.