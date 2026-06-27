Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11

На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число дронов, сбитых с начала суток, выросло до 11.
На месте падения обломков работают экстренные службы, уточнил мэр. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Ночью ограничивали работу аэропорты Внуково и Домодедово, сейчас они возобновили прием и отправку рейсов.
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