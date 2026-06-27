Предложил диверсию и предал страну: житель Иркутска запустил дрон над объектом, чтобы помочь Украине воплотить пугающий план

Следователи считают, что мужчина вступил в переписку с неизвестным представителем иностранного государства в июле 2024 года. Аноним рассказал иркутянину о готовящейся украинской диверсии в области. На что, по версии следствия, мужчина сам предложил место для воплощения плана.