При атаке ВСУ на Волгоград пострадали 10 человек

Как уточняется в сообщении, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, расположенного в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, они были доставлены в медицинское учреждение. По словам медиков, угрозы их жизни нет, отметил Бочаров.