При атаке ВСУ на Волгоград пострадали 10 человек

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», — приводятся слова Бочарова в канале администрации Волгоградской области в «Максе».
Как уточняется в сообщении, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, расположенного в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, они были доставлены в медицинское учреждение. По словам медиков, угрозы их жизни нет, отметил Бочаров.
Губернатор также проинформировал, что локальные возгорания были оперативно ликвидированы, на месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано.
Отмечается, что оперативным службам и муниципальному образованию даны поручения провести мероприятия по уточнению последствий, в первую очередь касающиеся установления числа пострадавших и оказания им необходимой помощи, а также ликвидации последствий атаки.