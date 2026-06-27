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Силы ПВО уничтожили за ночь 175 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 175 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 175 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал МО РФ в МАКС.

26 мая украинский дрон атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер, водитель машины в тяжелом состоянии.

Ранее в результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Также был поврежден тепловоз, произошло два возгорания на коммерческих объектах.

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