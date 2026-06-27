Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью приземлила 175 дронов, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

В течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака отражалась с 20:00 26 июня до 08:00 27 июня. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваторией Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — доложили в Минобороны РФ.

Также ВСУ ночью совершили ракетную атаку на Ростовскую область, она была отбита. Десять человек пострадали во время атаки беспилотников на Волгоградскую область. В ЛНР в результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше