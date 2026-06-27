ПВО ночью приземлила 175 дронов, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

«Перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — доложили в Минобороны РФ.
Также ВСУ ночью совершили ракетную атаку на Ростовскую область, она была отбита. Десять человек пострадали во время атаки беспилотников на Волгоградскую область. В ЛНР в результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения.
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