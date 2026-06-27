Саранча пошла на штурм квартир: Нашествие вредителей вышло за пределы полей

Полчища насекомых уже не ограничиваются сельскохозяйственными угодьями. Теперь вредителей замечают внутри квартир и частных домов. Местные жители рассказывают, что незваные гости проникают в помещения небольшими группами через открытые окна, двери и другие доступные проходы.