Саранча пошла на штурм квартир: Нашествие вредителей вышло за пределы полей

Полчища насекомых уже не ограничиваются сельскохозяйственными угодьями. Теперь вредителей замечают внутри квартир и частных домов. Местные жители рассказывают, что незваные гости проникают в помещения небольшими группами через открытые окна, двери и другие доступные проходы.
После появления внутри насекомые быстро распространяются по комнатам, занимая всё новые участки жилья. Бороться с нашествием приходится подручными средствами. Для этого используют тапки, мухобойки и другие способы механического уничтожения вредителей.
При этом универсального решения проблемы пока не найдено. Массовое появление саранчи продолжает доставлять людям серьёзные неудобства. Чтобы защитить жильё, жители стараются максимально герметизировать помещения, закрывая щели и любые возможные пути проникновения насекомых.
Ранее с похожей проблемой столкнулись жители Астрахани. После масштабного нашествия мошек город накрыла новая волна насекомых — улицы заполонили кузнечики. По словам местных жителей, они массово появляются во дворах, прыгают по тротуарам и проникают в жилые помещения.
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