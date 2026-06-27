Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 175 БПЛА

В период с 20:00 мск 26 июня до 8:00 27 июня средствами ПВО перехватили и уничтожили 175 беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В период с 20:00 мск 26 июня до 8:00 27 июня средствами ПВО перехватили и уничтожили 175 беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Калужской области уничтожены 18 БПЛА на окраине города Обнинска, а также над семью муниципальными округами. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Ростовской области уничтожили БПЛА и ракеты в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в четырех районах региона. В Смоленской области сбито два дрона, в Тульской области — семь БПЛА, в обоих случаях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше