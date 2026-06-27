Донской душитель убил сожительницу после приема алкоголя

В городе Гуково Ростовской области мужчина убил свою сожительницу во время пьяной ссоры. Об этом сообщает Следственный комитет по Ростовской области.
По данным следствия, пара распивала алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры злоумышленник сначала стал душить женщину, а затем жестоко избил её руками и ногами.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После совершения преступления мужчина попытался скрыться, но был задержан полицией уже на следующий день.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи готовят документы для отправки подозреваемого в следственный изолятор до окончания всех проверок и вынесения судебного приговора.
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