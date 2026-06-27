Привет, медвед! Косолапого вновь заметили у жилых домов под Иркутском

Ранее в штате Колорадо произошёл инцидент с участием барибала, который напал на туристку и затем преследовал её на протяжении длительного времени. Женщина шла по туристической тропе, когда медведь атаковал её со спины и нанёс травму ноги. Она сбежала от него, пытаясь отпугнуть криками и камнями.