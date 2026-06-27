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Привет, медвед! Косолапого вновь заметили у жилых домов под Иркутском

В Байкальске вновь зафиксировали появление медведя рядом с жилой застройкой — хищника уже второй раз за месяц видят в городской черте. Об этом сообщают местные в чатах.

Источник: Life.ru

В Байкальске второй раз за месяц заметили медведя возле жилых домов. Видео © VK / Иркутск Новости.

Животное заметили в районе бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. По словам очевидцев, зверь спокойно перемещался по территории и, судя по всему, уже освоился в местной обстановке. Это уже не первый случай за последнее время, когда медведь появляется вблизи жилых домов города.

Специалисты напоминают, что встреча с диким хищником может произойти внезапно даже в городской среде. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и не пытаться приблизиться к животному. В случае обнаружения медведя следует незамедлительно сообщить в охотнадзор или экстренные службы, не предпринимая самостоятельных действий.

Ранее в штате Колорадо произошёл инцидент с участием барибала, который напал на туристку и затем преследовал её на протяжении длительного времени. Женщина шла по туристической тропе, когда медведь атаковал её со спины и нанёс травму ноги. Она сбежала от него, пытаясь отпугнуть криками и камнями.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.