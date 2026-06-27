Таджикский чиновник трагически погиб в реке Пяндж

Двое мужчин погибли в ДТП в реке Пяндж (Таджикистан). Одним из погибших оказался помощник руководителя региона Садоншо Джанобилшоев. Его останки обнаружили в воде примерно в 20 километрах от места, где автомобиль съехал с дороги, — отметили в администрации ГБАО Таджикистана. Новость передает «Азия-Плюс».
Изначально семья и коллеги приняли погибшего за самого главу ГБАО Алишера Мирзонабота из-за схожего телосложения и роста. Чтобы развеять сомнения, тело доставили в областной центр Хорог, где специалисты провели дактилоскопическую экспертизу. Проверка отпечатков пальцев подтвердила, что жертвой стал именно помощник руководителя, а не сам чиновник.
Напомним, трагедия произошла утром 17 июня на трассе Душанбе — Хорог в Дарвазском районе. Машина, в которой ехали глава области, его супруга, двухлетняя дочь, а также помощник и водитель, упала в воду. Ранее спасатели уже нашли тело водителя Сино Муборакшоева, однако судьба остальных пассажиров до сих пор неизвестна.
Поиски Алишера Мирзонабота и членов его семьи продолжаются. В масштабной поисковой операции принимают участие более сотни спасателей и добровольцев из числа местных жителей. Контроль за расследованием причин аварии взял на себя президент страны Эмомали Рахмон.
Один человек погиб и четверо ранены в ДТП в Астраханской области.