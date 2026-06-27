Таджикский чиновник трагически погиб в реке Пяндж

Напомним, трагедия произошла утром 17 июня на трассе Душанбе — Хорог в Дарвазском районе. Машина, в которой ехали глава области, его супруга, двухлетняя дочь, а также помощник и водитель, упала в воду. Ранее спасатели уже нашли тело водителя Сино Муборакшоева, однако судьба остальных пассажиров до сих пор неизвестна.