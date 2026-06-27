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Женщина погибла и ещё одна ранена при ударах ВСУ по Горловке

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате ударов украинских вооружённых формирований погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Источник: Life.ru

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — написал Приходько.

По его словам, ещё одна женщина получила ранения в Центрально-Городском районе в результате атаки беспилотника. Также отмечается, что в результате удара повреждён жилой дом.

Этой ночью ПВО приземлила 175 дронов, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России. 10 человек пострадали во время атаки беспилотников на Волгоградскую область. В ЛНР в результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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