Женщина погибла и ещё одна ранена при ударах ВСУ по Горловке

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — написал Приходько.
По его словам, ещё одна женщина получила ранения в Центрально-Городском районе в результате атаки беспилотника. Также отмечается, что в результате удара повреждён жилой дом.
Этой ночью ПВО приземлила 175 дронов, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России. 10 человек пострадали во время атаки беспилотников на Волгоградскую область. В ЛНР в результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения.
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