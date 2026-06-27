Сверхбогатых основателей бренда жестоко ограбили в арендованном доме

Этот случай стал очередным звеном в цепи нападений на состоятельных туристов во Франции. Воры часто выбирают своей целью гостей крупных мероприятий, которые носят дорогие украшения и аксессуары. Так, в 2016 году похожему нападению в Париже подверглась Ким Кардашьян, а недавно, в 2024 году, в Каннах ограбили футболиста Ивса Биссуму, похитив часы за сотни тысяч долларов.