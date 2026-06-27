Сверхбогатых основателей бренда жестоко ограбили в арендованном доме

Семья американских миллионеров столкнулась с вооруженным нападением в арендованном доме во Франции. Преступники в масках ворвались к ним ночью, когда супруги находились там с двумя маленькими детьми. Злоумышленники, угрожая оружием, забрали у пары наличные деньги, драгоценности и элитные часы, — пишет New York Post.
Инцидент произошел в элитном районе Канн, куда супруги приехали для участия в международном фестивале творчества Cannes Lions. По словам представителя семьи, после насыщенного дня деловых встреч Элми стали жертвами пугающего ограбления.
Несмотря на сильный стресс, все члены семьи находятся в безопасности и сейчас просят не беспокоить их, чтобы прийти в себя.
Этот случай стал очередным звеном в цепи нападений на состоятельных туристов во Франции. Воры часто выбирают своей целью гостей крупных мероприятий, которые носят дорогие украшения и аксессуары. Так, в 2016 году похожему нападению в Париже подверглась Ким Кардашьян, а недавно, в 2024 году, в Каннах ограбили футболиста Ивса Биссуму, похитив часы за сотни тысяч долларов.
Раскрыта кража 1 миллиона, забытого в кассовом лотке.