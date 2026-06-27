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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 238 тысяч га

В работах по ликвидации возгораний на севере региона задействованы 2176 человек и 60 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

На утро 27 июня в лесах Красноярского края действует 179 пожаров на площади 238,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском округах. Почти все — в труднодоступной местности.

Сейчас борьбу с огнем ведут 2176 человек и 60 единиц техники. Помощь специалистам оказывают лесопользователи. Для мониторинга ситуации используют беспилотники.

В региональном Лесопожарном центре уточнили, что обстановка остается сложной, но контролируемой. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

За минувшие сутки потушили 18 лесных пожаров. Обстановку на севере края осложняет жара и участки тайги, поврежденные шелкопрядом.