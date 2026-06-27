Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 238 тысяч га

На утро 27 июня в лесах Красноярского края действует 179 пожаров на площади 238,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском округах. Почти все — в труднодоступной местности.