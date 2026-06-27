Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 238 тысяч га

На утро 27 июня в лесах Красноярского края действует 179 пожаров на площади 238,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском округах. Почти все — в труднодоступной местности.
Сейчас борьбу с огнем ведут 2176 человек и 60 единиц техники. Помощь специалистам оказывают лесопользователи. Для мониторинга ситуации используют беспилотники.
В региональном Лесопожарном центре уточнили, что обстановка остается сложной, но контролируемой. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
За минувшие сутки потушили 18 лесных пожаров. Обстановку на севере края осложняет жара и участки тайги, поврежденные шелкопрядом.