Пьяного лишенника, севшего за руль, приговорили к лишению свободы в Мангистау

Как рассказали в прокуратуре Мангистауского района 27 июня 2026 года, гражданин Н. в марте текущего года был привлечен к административной ответственности по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
«Несмотря на действующий запрет, в конце мая гражданин Н. вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование».
Приговором Мангистауского районного суда подсудимый признан виновным по статье 346 Уголовного кодекса, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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