Пьяного лишенника, севшего за руль, приговорили к лишению свободы в Мангистау

Как рассказали в прокуратуре Мангистауского района 27 июня 2026 года, гражданин Н. в марте текущего года был привлечен к административной ответственности по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.