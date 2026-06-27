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108 дронов ВСУ атаковали Курскую область за сутки, есть пострадавшие

В Курской области за сутки силы ПВО уничтожили более сотни беспилотников. В результате атак есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

За период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня над территорией области было сбито 108 украинских БПЛА различного типа. Противник также 75 раз применял артиллерию по отселённым районам, а ещё десять атак были осуществлены с использованием взрывных устройств, доставленных беспилотниками.

В результате обстрелов и атак пострадали три человека. Среди раненых — 55-летняя женщина из слободы Белой Беловского района и 59-летний мужчина из деревни Гирьи. Также травмы получил 40-летний житель Владимирской области, находившийся в командировке в Дмитриевском районе. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом голени.

Пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Дополнительно сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры и транспорта в нескольких населённых пунктах региона, включая автомобили и входную группу магазина.

Ранее сообщалось о масштабной ночной атаке беспилотников, в ходе которой средства ПВО перехватили и уничтожили 175 украинских БПЛА самолётного типа. Отражение атаки продолжалось с 20:00 26 июня до 08:00 27 июня. Дроны были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую и Тульскую области.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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