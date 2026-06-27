108 дронов ВСУ атаковали Курскую область за сутки, есть пострадавшие

За период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня над территорией области было сбито 108 украинских БПЛА различного типа. Противник также 75 раз применял артиллерию по отселённым районам, а ещё десять атак были осуществлены с использованием взрывных устройств, доставленных беспилотниками.