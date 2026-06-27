Опубликовано фото сарая, где держали 11-летнего мальчика: его связали скотчем и бросили

Ранее «КП — Владивосток» писала, что в Артеме задержали троих местных жителей по подозрению в похищении школьника. По данным правоохранителей, перед этим мать мальчика обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные посадили ее сына в машину и увезли.