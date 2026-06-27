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Опубликовано фото сарая, где держали 11-летнего мальчика: его связали скотчем и бросили

Подозреваемый в похищении 11-летнего ребенка арестован в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае взяли под стражу одного из фигурантов дела о похищении 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

«Один из фигурантов взят под стражу. По остальным участникам вопрос о мере пресечения решается», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 июня в городе Артеме. По данным следствия, группа молодых людей увезла 11-летнего школьника, связала его скотчем и оставила в сарае. Также известно, что ребенка подвесили на крючок на стене. Мальчику удалось самостоятельно освободиться и выбраться.

Сарай, где удерживали мальчика. Фото: Прокуратура Приморского края.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении человека. Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК по Приморскому краю, двоим из трех фигурантов по 17 лет, третьему — 18 лет. Ранее они уже были судимы.

Ранее «КП — Владивосток» писала, что в Артеме задержали троих местных жителей по подозрению в похищении школьника. По данным правоохранителей, перед этим мать мальчика обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные посадили ее сына в машину и увезли.