Опубликовано фото сарая, где держали 11-летнего мальчика: его связали скотчем и бросили

В Приморском крае взяли под стражу одного из фигурантов дела о похищении 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.
«Один из фигурантов взят под стражу. По остальным участникам вопрос о мере пресечения решается», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 24 июня в городе Артеме. По данным следствия, группа молодых людей увезла 11-летнего школьника, связала его скотчем и оставила в сарае. Также известно, что ребенка подвесили на крючок на стене. Мальчику удалось самостоятельно освободиться и выбраться.
Сарай, где удерживали мальчика. Фото: Прокуратура Приморского края.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении человека. Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК по Приморскому краю, двоим из трех фигурантов по 17 лет, третьему — 18 лет. Ранее они уже были судимы.
Ранее «КП — Владивосток» писала, что в Артеме задержали троих местных жителей по подозрению в похищении школьника. По данным правоохранителей, перед этим мать мальчика обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные посадили ее сына в машину и увезли.