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При ударе ВСУ по Горловке погибла женщина

При атаке БПЛА по Горловке в Донецкой народной республике пострадала женщина. Еще одна мирная жительница погибла, сообщил глава города Иван Приходько.

При атаке БПЛА по Горловке в Донецкой народной республике пострадала женщина. Еще одна мирная жительница погибла, сообщил глава города Иван Приходько.

Атаке подвергся Центрально-Городской район. В этом же районе поврежден жилой дом. Господин Приходько опубликовал фото с места ЧП, на котором видно разрушенное здание и возникший на его территории пожар.

22 июня беспилотник ударил по автобусу в Калининском районе Горловки, в результате пострадали 17 человек. 24 июня два человека погибли при ударе БПЛА по городу.

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