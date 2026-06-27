Пенсионер изрезал серпом посетителя музея в Сеуле

В Сеуле сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в нападении с серпом на посетителя музея. Преступник попытался скрыться с места происшествия, однако был найден и арестован спустя несколько часов. Сейчас он находится под стражей, пока идёт расследование.