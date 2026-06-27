Пенсионер изрезал серпом посетителя музея в Сеуле

В Сеуле сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в нападении с серпом на посетителя музея. Преступник попытался скрыться с места происшествия, однако был найден и арестован спустя несколько часов. Сейчас он находится под стражей, пока идёт расследование.
По имеющейся информации, нападение произошло ранним утром в Художественном музее Ильмин. 70-летний нападавший ударил 40-летнего мужчину, после чего немедленно покинул здание. Пострадавший с травмами был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Около 17:50 по местному времени полиция обнаружила подозреваемого в доме его знакомого, расположенном в столичном районе Кванак. Задержание прошло без инцидентов, и сейчас следователи выясняют все детали случившегося.
Официальные лица отметили, что жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает. Правоохранительным органам ещё предстоит установить мотивы, которыми руководствовался пожилой кореец, прежде чем суд рассмотрит вопрос о его аресте.
Убийца, зарезавший соседей, мешавших спать, предстанет перед судом.