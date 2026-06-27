Трое парней раскрыли жуткий мотив похищения мальчика в Приморье и отправились в СИЗО

Двое подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры. Как узнал Life.ru, мальчику удалось самостоятельно освободиться и сбежать домой, после чего он сообщил о произошедшем матери.