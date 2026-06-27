Трое парней раскрыли жуткий мотив похищения мальчика в Приморье и отправились в СИЗО

Видео © Прокуратура Приморского края.
По данным следствия, 24 июня трое местных жителей, среди которых двое несовершеннолетних, насильно посадили школьника в автомобиль и вывезли в хозяйственную постройку, где применили насилие и удерживали его.
«Хотели проучить ребёнка за его поведение», — назвали свой мотив фигуранты в суде.
Двое подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры. Как узнал Life.ru, мальчику удалось самостоятельно освободиться и сбежать домой, после чего он сообщил о произошедшем матери.
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