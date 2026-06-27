Ремонт не сделали, а 78 млн тенге выплатили: чиновников наказали на юге Казахстана

Прокуратура района Турара Рыскулова провела анализ законности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт средней школы имени Каныша Сатпаева.
Установлено, что подрядной организации необоснованно выплачено более 78 млн тенге за фактически невыполненные работы. В результате прокурорского надзора указанные средства возвращены в бюджет.
Заказчик, подрядная организация и лица, осуществлявшие авторский и технический надзор, привлечены к административной ответственности по статье 317 КоАП и оштрафованы на общую сумму 1,4 млн тенге.
Принятые меры позволили подрядчику завершить работы в полном объёме и в установленные сроки. После этого школа была введена в эксплуатацию.