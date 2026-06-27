Новосибирец избил сожительницу кочергой после ссоры из-за алкоголя

По данным дознания, в январе этого года пара распивала спиртное дома. После того как алкоголь закончился, между сожителями вспыхнул конфликт. Женщина потребовала купить ещё спиртного, а мужчина в ходе ссоры взял металлическую кочергу, замахнулся на неё и стал угрожать убийством. Потерпевшая восприняла угрозы как реальные.