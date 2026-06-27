Новосибирец избил сожительницу кочергой после ссоры из-за алкоголя

В Татарском районе Новосибирской области перед судом предстанет 60-летний местный житель, обвиняемый в угрозе убийством и причинении вреда здоровью своей сожительницы.
По данным дознания, в январе этого года пара распивала спиртное дома. После того как алкоголь закончился, между сожителями вспыхнул конфликт. Женщина потребовала купить ещё спиртного, а мужчина в ходе ссоры взял металлическую кочергу, замахнулся на неё и стал угрожать убийством. Потерпевшая восприняла угрозы как реальные.
Женщине удалось выбежать на улицу. Там она разбила стекло в доме, что ещё больше разозлило мужчину. Вооружившись кочергой, он догнал сожительницу и несколько раз ударил её по рукам и телу.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, потерпевшей был причинён вред здоровью средней тяжести, повлёкший длительное расстройство здоровья. Обвиняемый полностью признал свою вину.
Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу. За причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.