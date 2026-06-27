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Стали известны подробности массового ДТП на Пограничников в Красноярске

Водитель легковушки не предоставил преимущество в движении грузовику КамАЗ, из-за чего машины столкнулись.

В Красноярске автоинспекторы устанавливают обстоятельства массовой аварии с участием десяти машин на улице Пограничников. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, утром 27 июня 42-летний водитель легкового автомобиля «Мицубиси» нарушил правила и не предоставил преимущество в движении грузовику КамАЗ, за рулем которого находился 47-летний мужчина. В результате столкновения транспортные средства задели еще восемь автомобилей. Видео с места происшествия опубликовали в нашем канале krsk.aif.ru в MAX.

В ведомстве отметили, что поврежденные машины были припаркованы в неположенном месте — в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена».

Проверка показала, что водители иномарки и грузовика в момент аварии были трезвы. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал.

В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники ДПС, выясняя все детали инцидента. На участке организовано реверсивное движение, автомобилистов просят учитывать эту информацию при проезде данной территории.