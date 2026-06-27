Стали известны подробности массового ДТП на Пограничников в Красноярске

По предварительным данным, утром 27 июня 42-летний водитель легкового автомобиля «Мицубиси» нарушил правила и не предоставил преимущество в движении грузовику КамАЗ, за рулем которого находился 47-летний мужчина. В результате столкновения транспортные средства задели еще восемь автомобилей. Видео с места происшествия опубликовали в нашем канале krsk.aif.ru в MAX.