Третий день поисков: На Ставрополье ищут пропавшую 17-летнюю студентку

В Ставропольском крае продолжаются поиски 17-летней девушки в реке Подкумок. Видео © VK / ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
По словам знакомых, в день происшествия девушка ушла купаться вместе с подругой. Сильное течение оказалось для неё критическим — она не смогла справиться с потоком воды и пропала из виду. Поисково-спасательные работы ведутся в районе реки Подкумок, где сосредоточены основные усилия спасателей и волонтёров.
Специалисты обследовали значительные участки береговой линии в окрестностях Пятигорска, станицы Константиновской, а также посёлков Горячеводский и Свободы. Общая протяжённость проверенной территории уже превысила 16 километров, однако результатов поиски пока не дали. Работы осложняются сильным течением и повышенным уровнем воды, вызванным обильными осадками.
Проведение водолазных работ временно невозможно из-за неблагоприятных условий в русле реки. В операции задействованы спасатели, волонтёры и техника, ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.
Ранее в Карачаево-Черкесии завершились поиски 15-летнего подростка, которого накануне унесло течением во время купания в горной реке Маруха. Тело несовершеннолетнего было обнаружено в ходе поисковой операции. Трагедия произошла в районе станицы Кардоникская, где ребёнок оказался в воде и не смог справиться с сильным течением.
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