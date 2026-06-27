Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий день поисков: На Ставрополье ищут пропавшую 17-летнюю студентку

В Ставропольском крае уже третий день продолжаются поиски 17-летней студентки, которую унесло течением реки Подкумок. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Источник: Life.ru

В Ставропольском крае продолжаются поиски 17-летней девушки в реке Подкумок. Видео © VK / ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По словам знакомых, в день происшествия девушка ушла купаться вместе с подругой. Сильное течение оказалось для неё критическим — она не смогла справиться с потоком воды и пропала из виду. Поисково-спасательные работы ведутся в районе реки Подкумок, где сосредоточены основные усилия спасателей и волонтёров.

Специалисты обследовали значительные участки береговой линии в окрестностях Пятигорска, станицы Константиновской, а также посёлков Горячеводский и Свободы. Общая протяжённость проверенной территории уже превысила 16 километров, однако результатов поиски пока не дали. Работы осложняются сильным течением и повышенным уровнем воды, вызванным обильными осадками.

Проведение водолазных работ временно невозможно из-за неблагоприятных условий в русле реки. В операции задействованы спасатели, волонтёры и техника, ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.

Ранее в Карачаево-Черкесии завершились поиски 15-летнего подростка, которого накануне унесло течением во время купания в горной реке Маруха. Тело несовершеннолетнего было обнаружено в ходе поисковой операции. Трагедия произошла в районе станицы Кардоникская, где ребёнок оказался в воде и не смог справиться с сильным течением.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше