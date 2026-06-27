В Венесуэле ограничили доступ в наиболее пострадавший штат

«Доступ в штат Ла-Гуайра ограничен», — сказал глава ведомства в эфире государственного телеканала Venezolana de Television. Он пояснил, что лица, желающие попасть в данный район, обязаны следовать установленным требованиям, в том числе пройти регистрацию. По его словам, данная мера направлена на содействие проведению спасательных операций.
Землетрясение, унесшее жизни 920 человек по последним данным, произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились на расстоянии 10 км друг от друга на территории штата Яракуй. После основного удара стихии зафиксировано более 200 афтершоков.