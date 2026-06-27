В Омске из горящего дома эвакуировали женщину с ребенком

Вчера вечером, 26 июня, в Омске случился крупный пожар. В квартире на третьем этаже многоэтажного дома по улице Пушкина загорелись вещи. Из горящей квартиры эвакуировали женщину с ребенком.
В результате пожара никто не пострадал, но квартира пострадала значительно — площадь возгорания составила 18 кв. метров.
Окончательная причина пожара устанавливается.
Ранее «КП-Омск» сообщала, что в Омске объявлен тендер на строительство нового детского сада в Советском округе.
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