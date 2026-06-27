В Новосибирской области с начала лета сгорели 40 автомобилей

С начала лета в Новосибирской области произошло 40 возгораний автомобилей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, самостоятельно справиться с огнём владельцам удалось лишь в девяти случаях.
Один из пожаров произошёл 17 июня в Первомайском районе. Во время движения водитель «Газели» заметил дым из-под капота, однако уже через несколько минут пламя полностью охватило автомобиль. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки в моторном отсеке.
Ещё один случай зафиксировали 22 июня на улице Абхазской в Советском районе, где загорелся ВАЗ-2101. Огонь повредил электропроводку и резиновые элементы машины. Специалисты предполагают, что пожар начался из-за попадания охлаждающей жидкости на раскалённый выпускной коллектор.
В МЧС напоминают автомобилистам о необходимости регулярно проверять техническое состояние транспортных средств и всегда возить с собой исправный огнетушитель. Кроме того, спасатели советуют не курить в салоне и не перевозить легковоспламеняющиеся жидкости, особенно в жаркую погоду.