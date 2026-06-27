В МВД рассказали о схеме мошенников с заменой домофона

После обратного звонка гражданин попадает на других мошенников, выдающих себя за работников службы поддержки. Они просят предоставить персональные данные, а затем подключаются лжепредставители правоохранительных органов. Под предлогом угрозы сохранности денежных средств и обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины, эти фальшивые силовики убеждают перевести деньги на «безопасный счет».