ВСУ ударили по сотрудникам «Тепловодоканала» в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по сотрудникам коммунального предприятия «Тепловодоканал» в Энергодаре. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр города Максим Пухов.
По его словам, в результате атаки был поврежден служебный автомобиль. Пострадавших среди работников предприятия нет.
На месте происшествия работают профильные службы, уточняются обстоятельства инцидента и масштаб повреждений.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на субботу, 27 июня, перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, а также акваторией Черного моря.
Днем ранее, 26 июня, средства ПВО всего лишь за пять часов сбили 61 украинский дрона. Беспилотники были уничтожены в период с 09:00 до 14:00 по мск.