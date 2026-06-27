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Массовое отравление произошло на дне рождении в Солнечногорске, есть погибшие

Массовое отравление произошло на дне рождении в частном доме в Солнечногорске. Два человека погибли, еще шесть госпитализированы. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Массовое отравление произошло на дне рождении в частном доме в Солнечногорске. Два человека погибли, еще шесть госпитализированы. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил Telegram-канал «112».

— Предварительно, восемь человек пострадали, из них двое погибли до приезда медиков. Погибшими оказались 26-летний Тимур О. и 25-летний Миразбек О, — говорится в публикации.

По информации канала, пострадавшим диагностировали «острое отравление неизвестным веществом». Три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Детали произошедшего выясняются, пишет «112».

Ранее в городе Камышине Волгоградской области правоохранители задержали владельца кафе, в котором произошло массовое отравление посетителей. По данным следствия, в городские медицинские учреждения обратились местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления.