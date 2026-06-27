13-летняя девочка выпала с пятого этажа дома в Великом Новгороде, идет проверка

Ранее KP.RU писал, что в Салехарде годовалый ребенок выпал из окна после того, как забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Малыша госпитализировали. Следователи напомнили родителям, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка и защитить его от падения.