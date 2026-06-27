13-летняя девочка выпала с пятого этажа дома в Великом Новгороде, идет проверка

В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Новгородской области.
Инцидент произошел сегодня, 27 июня, на улице Большой Санкт-Петербургской. Сообщение о травмировании подростка поступило в экстренные службы.
Пострадавшую оперативно госпитализировали в детскую областную больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
По факту произошедшего следственный отдел по городу Великий Новгород проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее KP.RU писал, что в Салехарде годовалый ребенок выпал из окна после того, как забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Малыша госпитализировали. Следователи напомнили родителям, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка и защитить его от падения.