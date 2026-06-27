Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар БПЛА угрожал Воронежу на протяжении часа утром 27 июня

Информации о сбитых за время действия особого режима беспилотниках не поступало.

Источник: АиФ Воронеж

Угрозу непосредственного удара БПЛА в Воронеже отметили в 10:12 субботы, 27 июня. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Информации о сбитых за время действия особого режима беспилотниках не поступало.

Отметим, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории Воронежской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше