Удар БПЛА угрожал Воронежу на протяжении часа утром 27 июня

Угрозу непосредственного удара БПЛА в Воронеже отметили в 10:12 субботы, 27 июня. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Информации о сбитых за время действия особого режима беспилотниках не поступало.
Отметим, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории Воронежской области.
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