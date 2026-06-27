Маршрутный автобус загорелся в Астане

Инцидент произошел в районе Есиль на проспекте Аль-Фараби. По информации МЧС, огонь вспыхнул в моторном отсеке общественного транспорта.
«На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и сотрудники Центра медицины катастроф. К этому моменту все пассажиры уже самостоятельно покинули автобус», — сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожарные быстро локализовали и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на весь салон.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте произошел крупный пожар на территории частных складов в жилом массиве Исфиджаб Енбекшинского района.