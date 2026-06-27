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Экс-директор и мастера МУПа в Уфе обвиняют в трудоустройстве «мертвых душ»

Расследование уголовного дела завершено.

Источник: Freepik

В Уфе полицейские выявили факт фиктивного трудоустройства в одном из МУПов, сообщает МВД Башкирии.

50-летнему экс-директору предъявлено обвинение в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Его соучастницей стала 41-летняя сотрудница — мастер.

Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2023 год они вступили в преступный сговор и фиктивно трудоустроили двух знакомых. А затем вносили ложные сведения в табели учета рабочего времени. На основании этих данных на счета фиктивных сотрудников незаконно начислялась и перечислялась зарплата.

Похищено около 1 млн рублей, подозреваемые распорядились деньгами по своему усмотрению.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением передано в прокуратуру», — говорится в сообщении МВД.