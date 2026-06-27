Экс-директор и мастера МУПа в Уфе обвиняют в трудоустройстве «мертвых душ»

Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2023 год они вступили в преступный сговор и фиктивно трудоустроили двух знакомых. А затем вносили ложные сведения в табели учета рабочего времени. На основании этих данных на счета фиктивных сотрудников незаконно начислялась и перечислялась зарплата.