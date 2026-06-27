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В центре Екатеринбурге столкнулись самокатчики

В центре Екатеринбурга столкнулись молодой человек и девушка на арендованных электросамокатах.

Источник: из канала в «Максе» ГАИ Свердловской области. Место ДТП

В центре Екатеринбурга столкнулись 21-летний юноша и 16-летняя девушка, ехавшие навстречу друг другу на арендованных электросамокатах. ДТП случилось накануне вечером у дома № 43 на ул. 8 Марта, сообщается в канале региональной ГАИ в «Максе».

В результате аварии девушка получила травмы. Ее доставили в детскую горбольницу № 9, где оказали медпомощь, а затем отпустили домой. По факту ДТП автоинспекторы проводят проверку.

ЕАН писал, что Свердловская область вошла в пятерку регионов России по числу ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). За первые пять месяцев 2026 года в регионе произошло 37 таких аварий. Об этом свидетельствуют данные статистического отчета ГАИ.

Статистика регионального Минздрава гораздо более пугающая. ЕАН писал, что только за апрель от наезда электросамокатов и электровелосипедов в Свердловской области травмы получили 134 человека. Большинство пострадавших детей (39) попали в больницу после самостоятельного управления самокатами. Один ребенок был госпитализирован после того, как попал под колеса.