В центре Екатеринбурге столкнулись самокатчики

Статистика регионального Минздрава гораздо более пугающая. ЕАН писал, что только за апрель от наезда электросамокатов и электровелосипедов в Свердловской области травмы получили 134 человека. Большинство пострадавших детей (39) попали в больницу после самостоятельного управления самокатами. Один ребенок был госпитализирован после того, как попал под колеса.