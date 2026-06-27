Житель Минска пошел под суд после случая с незакрытой дверью в туалете кафе

Минчанин получил уголовку и внушительный штраф из-за инцидента с незакрытой дверью в туалете кафе. Подробности случившегося в прокуратуре Заводского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 58-летний ранее не судимый минчанин. Мужчина был в кафетерии на улице Селицкого, где пил пиво с друзьями. В какой-то момент за соседним столиком оказался незнакомый ему молодой человек. Потом посетитель пошел в туалет, но не закрыл за собой дверь, что очень разозлило минчанина.
Мужчина тоже пошел в уборную и на повышенных тонах стал выяснять там отношения. Вскоре в ход пошли кулаки, и фигурант не менее восьми раз ударил головой и руками оппонента. Дебошира задержали.
В суде он свою вину признал частично. Известно, что мужчина работает сварщиком и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.
Суд признал его виновным в хулиганстве (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси) и назначил штраф 50 базовых величин (2250 белорусских рублей в июне 2026 года).
Приговор еще может быть обжалован.
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