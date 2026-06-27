Житель Минска пошел под суд после случая с незакрытой дверью в туалете кафе

Фигурантом уголовного дела стал 58-летний ранее не судимый минчанин. Мужчина был в кафетерии на улице Селицкого, где пил пиво с друзьями. В какой-то момент за соседним столиком оказался незнакомый ему молодой человек. Потом посетитель пошел в туалет, но не закрыл за собой дверь, что очень разозлило минчанина.