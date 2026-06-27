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Движение на внешней стороне 42 км МКАД восстановлено после ДТП

Движение на внешней стороне 42 км МКАД восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Движение по внешней стороне МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение было затруднено на 6 км на внешней стороне 42 км МКАД из-за ДТП.