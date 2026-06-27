«Движение по внешней стороне МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение было затруднено на 6 км на внешней стороне 42 км МКАД из-за ДТП.
Движение на внешней стороне 42 км МКАД восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Движение по внешней стороне МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение было затруднено на 6 км на внешней стороне 42 км МКАД из-за ДТП.