После вечеринки в Подмосковье два человека погибли и шестеро госпитализированы

В Туве 21 июня 15 человек поступили в медицинское учреждение после отравления в кафе. Уточнялось, что в период с 19 по 21 июня 2026 года пострадавшие посещали одно из кафе на территории города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, прокуратура организовала проверку.