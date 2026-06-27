После вечеринки в Подмосковье два человека погибли и шестеро госпитализированы

По предварительным данным, инцидент произошел в частном доме во время празднования дня рождения. Жертвами происшествия стали двое мужчин 2000 года рождения, они скончались на месте.
Еще шестеро участников вечеринки доставлены в медицинские учреждения с признаками острого отравления. В настоящее время трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают природу происхождения вещества, вызвавшего отравление.
Подмосковная прокуратура сообщила в мессенджере «Макс», что надзорное ведомство Солнечногорска взяло происшествие на контроль, будут проведены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.
В Туве 21 июня 15 человек поступили в медицинское учреждение после отравления в кафе. Уточнялось, что в период с 19 по 21 июня 2026 года пострадавшие посещали одно из кафе на территории города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, прокуратура организовала проверку.