Житель Башкирии оформил «резиновую квартиру» для 21 человека

При этом между новыми жильцами не было никаких родственных или социальных связей. В ходе проверки выяснилось, что безработный мужчина жилья знал об ответственности за такие действия, но руководствовался финансовой выгодой. Он умышленно оформлял регистрацию граждан РФ по месту пребывания, не предоставляя им реального жилья, за что получал вознаграждение.