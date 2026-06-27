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Замвоенкома Альметьевского района задержан за взятку

Фигурант и посредник арестованы, сумма вознаграждения составила 1,76 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали заместителя военного комиссара Альметьевского района. Вместе с ним под стражу взят местный житель, выполнявший роль посредника.

По данным следствия, военнослужащий через третьих лиц передал незаконное вознаграждение в размере 1,76 миллиона рублей для последующей передачи должностным лицам. Целью сделки, как полагают правоохранители, было увольнение со службы либо перевод в тыловое подразделение, исключающее участие в боевых действиях. Об этом сообщает «Татар-информ».

Оба фигуранта заключены под стражу сроком на два месяца. Ранее, в ходе аналогичного эпизода, был задержан военный комиссар того же района — его уличили в получении 700 тысяч рублей от предпринимателя, занимавшегося набором контрактников.