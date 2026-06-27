Замвоенкома Альметьевского района задержан за взятку

По данным следствия, военнослужащий через третьих лиц передал незаконное вознаграждение в размере 1,76 миллиона рублей для последующей передачи должностным лицам. Целью сделки, как полагают правоохранители, было увольнение со службы либо перевод в тыловое подразделение, исключающее участие в боевых действиях. Об этом сообщает «Татар-информ».
Оба фигуранта заключены под стражу сроком на два месяца. Ранее, в ходе аналогичного эпизода, был задержан военный комиссар того же района — его уличили в получении 700 тысяч рублей от предпринимателя, занимавшегося набором контрактников.