Мужчина погиб на пожаре в бане в Павловском округе

Мужчина погиб на пожаре в бане в поселке Тумботино Павловского округа. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Информация о возгорании поступила глубокой ночью с пятницы на субботу, 27 июня. На тушение были направлены два боевых расчета.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.
На месте происшествия был обнаружен погибший мужчина 1951 года рождения.
Причина устанавливается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что жительница села Вад погибла на пожаре из-за неисправной розетки.
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