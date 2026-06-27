В Москве мошенники похитили у пенсионера более 31 млн рублей

«89-летний пенсионер поверил неизвестному, выдававшему себя за сотрудника правоохранительного органа, и не прекратил телефонный разговор. Аферист сообщил, что от имени мужчины совершен перевод денег преступнику, проинформировал о возбуждении в отношении него уголовного дела и необходимости оказания содействия в расследовании», — сказали в надзорном ведомстве.
Введенный в заблуждение пенсионер согласился сотрудничать, в это же день курьер доставил ему якобы «процессуальные документы» и взял обязательство о неразглашении.
«По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.
Мошенники уверяли пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования. Когда пострадавший не смог дозвониться до своего «куратора», то понял, что его обманули.