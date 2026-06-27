В Москве мошенники похитили у пенсионера более 31 млн рублей

«89-летний пенсионер поверил неизвестному, выдававшему себя за сотрудника правоохранительного органа, и не прекратил телефонный разговор. Аферист сообщил, что от имени мужчины совершен перевод денег преступнику, проинформировал о возбуждении в отношении него уголовного дела и необходимости оказания содействия в расследовании», — сказали в надзорном ведомстве.