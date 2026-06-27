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В Воронеже сгорел метеорологический пост

Помещение площадью 4 квадратных метра уничтожено полностью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 27 июня в Советском районе Воронежа на улице Ворошилова возник пожар. Прибывшие на поступивший в 02:54 вызов спасатели обнаружили горящим метеорологический пункт. Помещение площадью 4 квадратных метра было полностью объято огнем.

Для тушения пожара задействовали силы 8 человек, 2 единицы техники ГУ МЧС. По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 03:05.

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