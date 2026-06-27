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СК завел дело после отравления людей наркотиками в Подмосковье

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления людей наркотиками в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«26 июня в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в коттеджном поселке Бакеево городского округа Солнечногорск скончались двое мужчин 2000 года рождения, еще шестеро человек госпитализированы с признаками отравления. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что причиной случившегося могло стать употребление наркотических веществ.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщали, что молодые люди отравились мефедроном.

СК