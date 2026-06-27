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В Волгограде во время ракетной атаки погиб один человек

Один из работников атакованного ракетами предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда погиб, сообщил уточненную.

Один из работников атакованного ракетами предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда погиб, сообщил уточненную информацию губернатор Андрей Бочаров. На месте трагедии ищут еще одного сотрудника.

— К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По уточненным данным, госпитализировано 11 пострадавших, — добавил глава региона.

Известно также, что двое пострадавших волгоградцев находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для их спасения.

Ракетная атака на предприятие Волгограда произошло сегодня ночью. Расследованием очередного преступления ВСУ против мирных жителей занялись следователи СК России. Подробнее о последствиях ЧП рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина.