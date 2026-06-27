Дрон ВСУ атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

Украинский беспилотник ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Случилось большое горе», — написал он в своем канале в Max.
По словам главы региона, только что зафиксировано попадание БПЛА по территории музея.
Слюсарь уточнил, что детонации и пожара не зафиксировано.
По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие.
Медики оказывают им помощь. Информация о пострадавших уточняется.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше