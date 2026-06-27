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Дрон ВСУ атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

Украинский беспилотник ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Украинский беспилотник ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Случилось большое горе», — написал он в своем канале в Max.

По словам главы региона, только что зафиксировано попадание БПЛА по территории музея.

Слюсарь уточнил, что детонации и пожара не зафиксировано.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие.

Медики оказывают им помощь. Информация о пострадавших уточняется.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

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