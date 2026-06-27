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При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о гибели работника предприятия в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Информация опубликована в канале администрации региона в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

Утром 27 июня Бочаров информировал, что в ходе атаки пострадали десять человек, а также были повреждены производственные объекты.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются», — приводятся слова Бочарова.

Глава региона также уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 11, двое из них находятся в тяжелом состоянии.